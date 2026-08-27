За сутки россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами» и FPV-дронами
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В течение прошедших суток, 26 августа, и сегодня утром, 27 августа, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В Николаевском районе в течение суток россияне дважды наносили удары FPV-дронами по Очаковской громаде. Пострадавших в результате атак нет.
Напомним, что за сутки до этого россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками и ракетой. В Николаеве под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры.
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