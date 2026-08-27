 За сутки россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами» и FPV-дронами

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Главная Новости Оборона 8:15, 27 августа, 2026

За сутки россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами» и FPV-дронами

Шахед, який впав на багатоперхівку у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини, для ілюстраціїШахед, упавший на многоэтажку в Николаеве. Фото: ГСЧС Николаевской области, для иллюстрации

В течение прошедших суток, 26 августа, и сегодня утром, 27 августа, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Николаевском районе в течение суток россияне дважды наносили удары FPV-дронами по Очаковской громаде. Пострадавших в результате атак нет.

Напомним, что за сутки до этого россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками и ракетой. В Николаеве под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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