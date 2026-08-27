За сутки россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами» и FPV-дронами

Шахед, упавший на многоэтажку в Николаеве. Фото: ГСЧС Николаевской области, для иллюстрации

В течение прошедших суток, 26 августа, и сегодня утром, 27 августа, россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Николаевском районе в течение суток россияне дважды наносили удары FPV-дронами по Очаковской громаде. Пострадавших в результате атак нет.

Напомним, что за сутки до этого россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками и ракетой. В Николаеве под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры.