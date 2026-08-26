 «Шахеды» атаковали Николаев, поврежден транспортный объект

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Главная Новости Оборона 8:13, 26 августа, 2026

«Шахеды» атаковали Николаев, поврежден транспортный объект

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото НикВестиПоследствия обстрела Николаева. Архивное фото НикВести

За последние сутки россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками и ракетой. В Николаеве под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры.

Об этом утром 26 августа сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Пострадавших в результате атаки на город нет. В Николаевском районе россияне нанесли ракетный удар и атаковали Куцурубскую громаду беспилотником «Молния». Кроме того, четыре раза обстреливали FPV-дронами Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую громады.

Ранее сообщалось, что в результате одного из ударов в Лупарево пострадала 38-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, лечение она продолжает амбулаторно. Также тогда было повреждено торговое заведение.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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