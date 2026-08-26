«Шахеды» атаковали Николаев, поврежден транспортный объект

Последствия обстрела Николаева. Архивное фото НикВести

За последние сутки россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками и ракетой. В Николаеве под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры.

Об этом утром 26 августа сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Пострадавших в результате атаки на город нет. В Николаевском районе россияне нанесли ракетный удар и атаковали Куцурубскую громаду беспилотником «Молния». Кроме того, четыре раза обстреливали FPV-дронами Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую громады.

Ранее сообщалось, что в результате одного из ударов в Лупарево пострадала 38-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь, лечение она продолжает амбулаторно. Также тогда было повреждено торговое заведение.