В Николаеве ограничат движение в День города во время велопробега

Велопробег, приуроченный к Дню города в Николаеве. Фото «НикВести»

В Николаеве 13 сентября, в День города, будет ограничено движение транспортных средств во время проведения велопробега.

Соответствующее решение сегодня, 26 августа, принял исполнительный комитет Николаевского городского совета, сообщают «НикВести».

При этом время и место проведения велопробега не разглашаются из соображений безопасности, отметил начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Олег Кукса.

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— На ваше рассмотрение выносится проект решения об ограничении движения и внесении изменений в организацию дорожного движения транспортных средств в связи с празднованием Дня города Николаева. Маршрут велопробега обсужден и утвержден на оргкомитете. Время и место не разглашаются по объективным причинам, — сказал он.

За решение проголосовали 14 членов исполкома. Решение было поддержано.

Кроме того, в ходе обсуждения организации дорожного движения секретарь Николаевского городского совета Дмитрий Фалько поднял вопрос о перекрытом участке улицы Спасской.

— На участке от улицы Защитников Николаева до улицы Героев Спасателей, поскольку там одностороннее движение, заехать нельзя. На этом участке находится социальная служба, куда часто нужно подвозить людей с инвалидностью. Получается, что для того, чтобы туда заехала машина, ей приходится нарушать правила — заезжать, так сказать, за знак, запрещающий движение. Есть ли возможность временно сделать этот участок двусторонним, чтобы, например, социальный транспорт мог туда заезжать без нарушения правил дорожного движения? — спросил Дмитрий Фалько.

Олег Кукса ответил, что это возможно, если соответствующее решение утвердит исполнительный комитет.

Первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков поддержал предложение и отметил, что вопрос следует урегулировать отдельным решением.

— Я думаю, что это стоит сделать, потому что у нас бывает так, что временные ограничения затягиваются. Поэтому нужно всё-таки подготовить проект решения и принять его, — добавил Виталий Луков.

Как отмечают День города в Николаеве?

День города Николаева традиционно отмечают во второе воскресенье сентября. В 2026 году эта дата приходится на 13 сентября. В то же время в Николаеве с начала полномасштабной войны День города отмечают без масштабных массовых торжеств из-за ситуации с безопасностью.

Начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета Юрий Любаров объяснял четырехлетнее отсутствие крупных торжеств в городе тем, что «сегодня основные события происходят на линии фронта». По его словам, формат празднований будет повторять прошлогодний и останется таким, пока продолжается война. Ведь такой подход помогает избегать больших скоплений людей.

Поэтому, вместо одного мероприятия на 500 человек, по его словам, лучше провести несколько мероприятий примерно по 100 участников. Для сравнения: в 2020 году концерт с участием известных артистов на Соборной площади собрал около 50 тысяч человек.

В то же время следует отметить, что все эти 4 года без празднований в Николаеве продолжает работать управление культуры горсовета, где с 2022 по 2025 год на зарплаты чиновников потратили не менее 12 миллионов гривен.

Для сравнения: в августе 2025 года Харьков отметил 371-ю годовщину со дня основания. В городе включили праздничную иллюминацию в виде звёздного неба, установили новые инсталляции, а на праздничные мероприятия собрались сотни горожан. Люди пели гимн Украины и патриотические песни.

Что об этом думают сами николаевцы

В июле редакция «НикВести» провела онлайн-опрос после того, как Александр Сенкевич предложил СМИ выяснить мнение горожан о концертах и других мероприятиях ко Дню города во время войны. В опросе приняли участие 1799 человек.

Результаты показали, что 74% участников поддерживают проведение культурных и городских мероприятий во время войны — при условии их безопасной организации. Наибольшую поддержку получили небольшие мероприятия в разных районах города — 39%, а также концерты в безопасном формате — 38,6%. Еще 33,2% респондентов выбрали мероприятия для детей. Крупный концерт в центре города при условии разрешения военных и правоохранительных органов поддержали 18,2% опрошенных.

При этом 80% респондентов считают культуру и публичные мероприятия во время войны способом психологической поддержки людей, а не просто развлечением. Самым безопасным форматом 41,7% назвали проведение нескольких небольших мероприятий в разных частях города.

Опрос проводился онлайн, поэтому его результаты не являются репрезентативными для всех жителей Николаева.