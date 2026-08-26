«Дрон врезался в дом». Как семья из Галициновки пережила российский обстрел, в результате которого погибли животные

Поврежденный дом в результате российского обстрела в Галициновской общине. Фото: НикВести

22 августа российские войска атаковали Галициновскую общину с помощью дронов. Один из беспилотников типа «Молния» попал в дом 38-летней Светланы Гук. В результате удара дом получил значительные повреждения, женщина получила ранения. Также во время атаки погибли собака и котенок.

Об этом пишут «НикВести».

По словам Светланы Гук, обстрел произошел около 17:30. В этот момент она находилась рядом с домом — готовила еду на летней кухне, а её дочь была в доме.

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— Я была рядом с домом. У нас есть летняя кухня, я там готовила еду. Я услышала, как летит эта «Молния». А у меня перед домом растет большая-большая черешня, и мне её не было видно. Когда беспилотник пролетел мимо черешни, я увидела, что он уже пролетел мимо меня, долетел до следующей улицы, развернулся и начал лететь прямо на мой дом. Я подбежала к двери, открыла её, забежала в дом и крикнула ребёнку: «Ложись». Хорошо, что она была не в самой дальней комнате, куда как раз и попало, — вспоминает женщина.

Она добавила, что беспилотник попал в дом сразу после того, как она забежала внутрь.

— Я только забежала домой, крикнула ребенку и легла — тут беспилотник попал в дом. Он влетел сверху, между крышей и дверью, — рассказала Светлана Гук.

В результате удара дом остался без двери и пяти окон. Также повреждены межкомнатные двери, порог и часть кровли. В доме пока нет электроснабжения, поскольку сначала нужно провести ремонтные работы и обезопасить помещение от возможного поражения током.

— Над домом металл на крыше скрутило, выбило все кирпичи и дверную балку. Затем напротив дома у нас гараж. В гараже тоже выбило дверь и повредило шифер на крыше — он расшатался, там есть дыры. Есть ещё летняя кухня, где живут мои родители. Там стояли старые деревянные окна — они вместе с рамами вылетели. Железную дверь также полностью скрутило и развернуло, она непригодна для использования, — рассказала женщина.

Поврежденный дом в результате российского обстрела в Галициновской общине. Фото: НикВести Поврежденный дом в результате российского обстрела в Галициновской общине. Фото: НикВести

Во время атаки Светлана Гук получила ранение в шею от осколка и порезала ноги стеклом. Её дочь не пострадала, но сильно испугалась. Женщина также рассказала, что после взрыва погибли её собака и котенок, которому было около четырёх месяцев.

— Я немного пострадала, осколком шею слегка порезало. Ноги порезались о стекло, когда выходили. Ребёнок, конечно, испугался, кричал. У меня ещё немного звенело в голове от сильного взрыва. У порога погибла собака. Она, наверное, бежала за мной. Она пряталась, но на нее упали обломки и камни. Рядом с домом также лежал котенок, которому было четыре месяца. У него оторвало хвост, он был весь обожжен, — рассказала Светлана Гук.

Светлана Гук вместе со своей дочерью возле поврежденного дома. Фото: НикВести

Женщина с начала полномасштабного вторжения помогает животным, которых хозяева оставили после отъезда из общины. Вместе с матерью они кормят и содержат брошенных кошек и собак.

— Сейчас у меня осталось 13 кошек и пять собак. До этого было 14 кошек и шесть собак. Моя первая кошка появилась после того, как уехали соседи. Потом она родила котят. Еще моей маме кто-то подбросил в кусты двух кошечек, и она их забрала. У мамы тоже шесть животных, и она кормит других — трех собак людей, которые уехали, и ещё двух собак, оставшихся после смерти хозяина, — рассказывает Светлана Гук.

В других комнатах дома также находились домашние животные. Большой аквариум получил незначительные повреждения от обломков. Кролик и попугаи, которые находились дальше от места попадания, не пострадали.

Место, где похоронили животных, погибших во время обстрела населенного пункта. Фото: НикВести

Светлана Гук вспоминает, что после освобождения Херсона в общине стало спокойнее, однако в последнее время ситуация вновь обострилась из-за атак дронов.

— Даже сегодня утром около 5:30 раздался сильный взрыв. Похоже, дрон сбили. Когда слышно, что он летит, мы пытаемся спрятаться. А вчера к нам под магазин прилетел FPV-дрон, — рассказала Светлана Гук.

По словам Светланы Гук, в общине есть укрытие в школе. Жители, которые живут ближе к нему, могут быстрее туда добраться, а остальным во время атак приходится прятаться дома.

Напомним, за прошедшие сутки 25 августа россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками и ракетой. В Николаеве под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры.