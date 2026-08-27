В трёх больницах Николаева должны создать наблюдательные советы, иначе не будет финансирования

В трёх больницах Николаева планируется создать наблюдательные советы. Фото: архив НикВести

В трех больницах Николаева — №3, 4 и 5 — необходимо создать наблюдательные советы. Для этого горсовет должен создать конкурсную комиссию, которая будет действовать на постоянной основе и избирать членов наблюдательных советов. Комиссия по вопросам законности и комиссия по вопросам ЖКХ поддержали проект решения, но с замечаниями.

Об этом шла речь во время заседаний комиссий 26 августа, сообщают «НикВести».

В проекте решения городскому совету предлагается приступить к формированию постоянно действующей комиссии для проведения конкурсов по избранию независимых членов наблюдательных советов в больницах. Как пояснила заместитель начальника управления коммунального имущества Татьяна Дмитрова, это требование закона, иначе больницы не смогут получать деньги.

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— В сфере медицины создание наблюдательного совета в учреждениях здравоохранения — это обязательное требование НСЗУ. Если в кластерных больницах и больницах специального назначения с 1 января 2027 года не будут созданы наблюдательные советы, то они не будут получать деньги за свои услуги. То есть это норма закона, которую мы должны выполнять, — пояснила Татьяна Дмитрова.

Председатель комиссии по вопросам законности Елена Киселева («Европейская солидарность») отметила, что Николаевский городской совет еще в 2024 году обязал исполнительные органы создать наблюдательный совет городского совета №4. Но до сих пор решение не выполнено.

— Если бы у нас сегодня был создан наблюдательный совет при городской больнице №4, многие вопросы, которые сегодня возникают и прорабатываются, были бы уже решены с его участием, — отметила депутат.

Заседание комиссии по вопросам законности. Скриншот из трансляции

У Елены Киселевой были поправки к проекту решения. В частности, чтобы без согласования с депутатским корпусом никто не мог принимать отдельное положение о конкурсной комиссии. Кроме того, депутат предложила в каждой больнице создавать отдельные положения о наблюдательном совете, поскольку существует специфика медицинских учреждений. Соответственно, члены наблюдательного совета должны иметь определенное образование и опыт.

На заседании комиссии по вопросам ЖКХ заместительница начальника управления коммунального имущества пояснила, что в состав комиссии должны войти три представителя от собственника учреждения, два представителя от Николаевской ОВА и три представителя от общественных объединений, союзов и благотворительных организаций. Именно они будут выбирать членов наблюдательных советов.

По словам Татьяны Дмитровой, это лишь первый этап поиска желающих войти в состав наблюдательного совета. Отдельно должна быть утверждена конкурсная комиссия. Проекты по кандидатурам членов конкурсной комиссии и наблюдательного совета должны быть согласованы депутатами. Все это необходимо успеть сделать до 1 января 2027 года.

На вопрос депутатов Татьяна Дмитрова уточнила, что сейчас требование создать наблюдательные советы касается трех больниц, если их статус кластерных будет утвержден: больниц №4, №3 и №5.

— А если они не станут кластерными, а останутся больницами общего назначения, то в них также могут быть наблюдательные советы. И они должны заключить контракт с НСЗУ с 1 января 2027 года при наличии наблюдательных советов. То есть это обязательное требование, — сказала Татьяна Дмитрова.

Заседание комиссии по вопросам ЖКХ. Скриншот из трансляции

Также у депутатов возник вопрос об оплате работы членов наблюдательного совета. Татьяна Дмитрова пояснила, что в коммунальных предприятиях оплата может производиться по соглашению с собственником. В наблюдательных советах должны быть зависимые члены — представители собственника, работа которых не оплачивается, — и независимые. Последние могут получать оплату за счет предприятия. Но это должно определяться договором.

— Это будет определяться гражданско-правовым договором. На сегодняшний день, насколько я понимаю, речь об оплате вообще не идет. То есть на данный момент эти люди могут работать бесплатно, если мы это пропишем в данном положении и в гражданско-правовом договоре. То есть на сегодняшний день нет средств, которые позволили бы нам это сделать. По крайней мере, в этом году, — ответила Татьяна Дмитрова.

Она уточнила, что в 2024 году Николаевский горсовет утвердил критерии, согласно которым на коммунальных предприятиях обязательно должны быть созданы наблюдательные советы. Под эти критерии подпадают облтеплоэнерго, водоканал и электротранс. Это решение необходимо выполнять.

— Согласно Гражданскому кодексу городской совет должен утвердить критерии, в соответствии с которыми коммунальные предприятия должны создать наблюдательные советы. Мы их утвердили. До момента утверждения эта норма была необязательной. Когда мы её утвердили, эта норма стала обязательной, — уточнила заместитель начальника управления коммунального имущества.

С поправками комиссии по вопросам законности и по вопросам ЖКХ согласовали проект решения. Его должен рассмотреть Николаевский горсовет.

Напомним, в апреле депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о реорганизации медицинской сети города, предусматривающее создание кластерной больницы и передачу одного из родильных домов в собственность области.

Кроме того, в Николаевском облсовете представили предварительный проект эффективной сети больниц. Документ предусматривает разделение больниц на надкластерные, кластерные, общие и общинные в зависимости от их мощности, численности населения, перечня медицинских услуг, оборудования и кадрового обеспечения.