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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Заслуженного артиста Украины актеру Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии Максиму Руденко.

Об этом свидетельствует Указ № 131/2021.

По случаю Международного дня театра украинский актер театра и кино Алексей Вертинский был награжден орденом «За заслуги» III степени; актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова отмечены орденом княгини Ольги III степени.

Согласно указу, семь деятелей театра получили почетное звание народного артиста Украины, 21 художник — звание заслуженного артиста Украины, четыре — звание заслуженного деятеля искусств Украины, еще четверо — заслуженного работника культуры Украины и один — звание заслуженного художника Украины.

За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство Максиму Руденко, актеру Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии, присвоено звание Заслуженного артиста Украины.

Супруги Оксана и Максим Руденко

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал присвоение николаевскому украинскому театру статуса национального.