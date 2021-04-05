В Сеуле посетители галереи посчитали, что краски, которые стояли возле картины, можно использовать, и дорисовали ее.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

Полотно под названием «Без названия» американского художника-абстракциониста Джона Эндрю Перелло, известного под именем JonOne, демонстрируется в галерее Contents Creator of Culture в Сеуле. Из-за больших размеров — около 7 на 4 метра — работа выставляется без рамки, что, очевидно создает впечатление незаконченности. Эффект усиливают баночки с краской, расставленные под картиной.

Как оказалось, краски являются частью композиции, которую JonOne создал в 2016 году во время выставки граффити в центре искусств Сеула на глазах у посетителей. По словам кураторов галереи, баночки «показывают историю творчества художника» и с момента создания картины всегда демонстрируются вместе с основным произведением.

Однако парень и девушка, пришедшие на выставку, ничего этого не знали и решили, что галерея предлагает приобщиться к коллективному искусству. Плоды творчества пары заметили лишь после их ухода. Сотрудники галереи увидели маленькие темно-зеленые мазки на произведении, которых изначально не было. После проверки камеры видеонаблюдения двое подозреваемых были доставлены в полицию для допроса.

«Мы немедленно позвонили в полицию и поговорили со страховой компанией по поводу поврежденного произведения искусства», — сказал генеральный директор Contents Creator of Culture Кан Ук.

По данным организатора, поврежденное произведение искусства стоит около 440 тысяч долларов.

По предварительным данным, наказывать молодых людей не будут, а JonOne отказался комментировать инцидент. Организаторы выставки усилили наблюдение за экспонатом и развесили таблички, что произведение искусства нельзя трогать.

Ранее знаменитый уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он.