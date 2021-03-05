Знаменитый уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он.
Об этом художник сообщил в Instagram и обнародовал видео с создания работы.
На граффити изображен узник в полосатой форме, который спускается вниз по веревке, скрученной из простыни, к которой привязана печатная машинка.
BBC пишет, что, вероятно, на граффити изображен знаменитый писатель Оскар Уайльд, который отбывал заключение в этой тюрьме в период с 1895 по 1897 год. Там он и создал свою знаменитую «Балладу Редингской тюрьмы», в которой описал всю жестокость пенитенциарной системы викторианских времен.
Уайльд был осужден за гомосексуализм после того, как общественность узнала о его связи с лордом Альфредом Дугласом.
Напомним, мурал «Побег из Редингской тюрьмы» появился еще в понедельник 1 марта, но Бэнкси заявил о своем авторстве только накануне.
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Знаменитый уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он.
Об этом художник сообщил в Instagram и обнародовал видео с создания работы.
На граффити изображен узник в полосатой форме, который спускается вниз по веревке, скрученной из простыни, к которой привязана печатная машинка.
BBC пишет, что, вероятно, на граффити изображен знаменитый писатель Оскар Уайльд, который отбывал заключение в этой тюрьме в период с 1895 по 1897 год. Там он и создал свою знаменитую «Балладу Редингской тюрьмы», в которой описал всю жестокость пенитенциарной системы викторианских времен.
Уайльд был осужден за гомосексуализм после того, как общественность узнала о его связи с лордом Альфредом Дугласом.
Напомним, мурал «Побег из Редингской тюрьмы» появился еще в понедельник 1 марта, но Бэнкси заявил о своем авторстве только накануне.