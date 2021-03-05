Знаменитый уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити на стене известной Редингской тюрьмы на юге Англии, создал он.

Об этом художник сообщил в Instagram и обнародовал видео с создания работы.

На граффити изображен узник в полосатой форме, который спускается вниз по веревке, скрученной из простыни, к которой привязана печатная машинка.

BBC пишет, что, вероятно, на граффити изображен знаменитый писатель Оскар Уайльд, который отбывал заключение в этой тюрьме в период с 1895 по 1897 год. Там он и создал свою знаменитую «Балладу Редингской тюрьмы», в которой описал всю жестокость пенитенциарной системы викторианских времен.

Уайльд был осужден за гомосексуализм после того, как общественность узнала о его связи с лордом Альфредом Дугласом.

Напомним, мурал «Побег из Редингской тюрьмы» появился еще в понедельник 1 марта, но Бэнкси заявил о своем авторстве только накануне.