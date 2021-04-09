Для коллекции архивист Мемориальной библиотеки Рейнора Уильям Флисс собирает аудиозаписи поклонников, делящихся своими первыми впечатлениями от работ Толкина, почему они такие фанаты и что Толкин для них значил, по условиям каждая запись не должна длиться дольше трех минут.

Об этом передает Lithub.

Цель проекта — собрать шесть тысяч аудиоинтервью, по одному для каждого из всадников Рохана, которых король Теоден собрал и привел на помощь Гондору в «Возвращении короля».

В настоящее время на сайте Oral History Collection размещено около пятисот интервью, в которых фанаты рассказывают о своем отношении к книгам Толкина и фан-сообществу. Работа Толкина помогла фанатам пережить операцию по удалению опухоли мозга и депрессию (интервью № 216); одинокое детство (интервью № 175); и пережить сомнения в их вере (интервью № 76). Даже в частичной форме сборник представляет собой интересный обзор фандома, а также мощную функцию литературы по объединению людей разных социальных статусов, возраста и национальности.

Напомним, в июне 2021 года издательство HarperCollins выпустит сборник ранее неопубликованных работ Джона Рональда Толкина, посвященных Средиземью — месту действия «Хоббита» и «Властелина колец».