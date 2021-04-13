Часть затрат на сьемки киноленты «‎Спас/Spas» режиссера Максима Наконечного возьмет на себя фонд Swedish Film Institute. Фильм расскажет про посттравматический синдром военнослужащей ВСУ, которую вернули из плена террористов «Л/ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

По сценирию фильма, главная героиня Лилия возвращается домой после двухмесячного плена у боевиков и узнает, что она вынашивает ребенка от насильника.

— Сценарий полностью вымышленный. Но он вдохновлен опытами реальных ветеранов, реальных добровольцев, с которыми я сталкивался или просто по жизни, или при производстве документальных фильмов ... Мы находимся, как страна, в состоянии войны, которая требует «черно-белых» решений и позиций, есть свои и есть чужие. Но вообще получается, что реальность гораздо сложнее и серее ... Я бы хотел, чтобы это также подталкивало зрителя к поиску ориентира в ситуациях, когда очень легко потерять ориентир, — объясняет режиссер Максим Наконечный.

Авторы сценария - Ирина Целик и Максим Наконечный, оператор - Кристина Лизогуб. В ролях - Маргарита Бурковская, Любомир Валивоць, Мирослава Вытриховская-Макар, Наталья Ворожбит, Мирослав Гай, Дмитрий Лозовский, Екатерина Примак, Дарья Лоренци Флац, Эдвин Ливерич. Продюсеры - Дарья Бассель и Елизавета Смит.

Напомним, камерный хор имени Леонтовича Национальной капеллы «Дударик» дал онлайн-концерт в поддержку благотворительной кампании по сбору средств для военных в зоне ООС.