Украина официально присоединилась к соглашению о культурных маршрутах Совета Европы.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко, пишет LB.ua.

— Теперь мы внутри общеевропейского контекста, а следовательно, имеем голос и влияние на формирование нарратива, который закладывается в эти маршруты, — написал Александр Ткаченко.

По его словам, культурные маршруты — это один из способов европейского культурного сотрудничества.

Цель инициативы Совета Европы — показать объединение культуры и наследия в единое целое и сообща продвигать и популяризировать европейскую культуру и наследие. Она направлена на формирование общего культурного пространства путем популяризации европейской идентичности и принадлежности через осведомленность о культурном наследии. Это происходит благодаря тематически связанным транснациональным маршрутам.

Министр культуры Украины утверждает, что экономический эффект от воплощения инициативы получают и местные общины, и туристические организации.

Напомним, в Государственном агентстве развития туризма начали разработку новой концепции мистического туризма в Украине.