В Государственном агентстве развития туризма начали разработку новой концепции мистического туризма.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Советник ГАРТ Иван Сыч уверен, что у Украины есть значительный потенциал в развитии такого направления туризма.

— Не секрет, что в любом обществе всегда есть часть людей, которых привлекает что-то незнакомое, неизведанное, то, что сложно объяснить рационально, и что связано с мистикой. Украине — стране с богатым историческим прошлым и мифологией есть что предложить миру. Таинственные пещеры, романтические развалины, упоминания о приведениях в замках и дворцах, народные мистические обычаи, «лысые» горы, карпатские мольфары, природные аномалии, загадочные истории — все это привлекает туристов, — пояснил Иван Сыч.

На сегодняшний день уже разрабатывается программа подготовки экскурсоводов данного направления. В ведомстве считают, что в Украине необходимо повышать туристическую привлекательность во всех регионах.

Напомним, в Украине планируют запустить речные туристические маршруты по направлениям Киев — Чернобыль и Киев — Канев. В Мининфраструктуры подчеркнули, что восстановление внутренних водных путей — это одна из приоритетных задач ведомства.