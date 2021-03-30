Украине планируют запустить речные туристические маршруты по направлениям Киев — Чернобыль и Киев — Канев. В Мининфраструктуры подчеркнули, что восстановление внутренних водных путей — это одна из приоритетных задач ведомства.

Об этом шла речь на совещании, посвященному развитию речного туризма в Украине, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

— Мы имеем прекрасные туристические маршруты, например, Канев и Чернобыль, где такой вид сообщения будет пользоваться спросом и будет наиболее оптимальным. И мы должны это развивать, — отметил в ходе совещания министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что начало реформы речных перевозок и восстановление внутренних водных путей — это одна из приоритетных задач министерства инфраструктуры на 2021 год. По словам Криклия, ведомство продолжает работу над разработкой и принятием подзаконных актов. Они необходимы для нормальной работы внутренних водных путей после вступления в силу закона «О внутреннем водном транспорте».

В условиях пандемии коронавируса, подчеркнул министр, внутренний туризм будет оставаться в приоритете и нужно сделать все возможное, чтобы возможности Днепра использовались в полной мере.

— Как это было еще во времена Киевской Руси, когда существовал знаменитый путь из варяг в греки, — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер «Международные авиалинии Украины» начнет продавать билеты на воздушный полет над Киевом, Припятью и Гостомелем.