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Украинский лоукостер «Международные авиалинии Украины» начнет продавать билеты на воздушный полет над Киевом, Припятью и Гостомелем.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Проект получил название «Полет над Киевом – мир глазами пилота».
«Приглашаем вас на уникальный рейс в необычное место над облаками - самолет МАУ с необычными сопровождающими - пилотами! Воспользуйтесь возможностью полетать на Embraer 195 над Киевом на высоте 900 метров над уровнем Днепра, побывать на Boeing 777, сфотографироваться в кабине летного экипажа», - сообщает компания.
Время полета на самолете Embraer 195 составит 70 минут. Взлет запланирован на воскресенье 7 марта 2021 года.
Напомним, украинская сторона направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины») в Иране. Киев хочет заполучить скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников.
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Не кам’яний вік, дєло Шарікова живєє всєх живих та російська відповідь цивілізаціїСтанислав Мартиросов
Украинский лоукостер «Международные авиалинии Украины» начнет продавать билеты на воздушный полет над Киевом, Припятью и Гостомелем.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Проект получил название «Полет над Киевом – мир глазами пилота».
«Приглашаем вас на уникальный рейс в необычное место над облаками - самолет МАУ с необычными сопровождающими - пилотами! Воспользуйтесь возможностью полетать на Embraer 195 над Киевом на высоте 900 метров над уровнем Днепра, побывать на Boeing 777, сфотографироваться в кабине летного экипажа», - сообщает компания.
Время полета на самолете Embraer 195 составит 70 минут. Взлет запланирован на воскресенье 7 марта 2021 года.
Напомним, украинская сторона направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины») в Иране. Киев хочет заполучить скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников.