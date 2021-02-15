Украинский лоукостер «Международные авиалинии Украины» начнет продавать билеты на воздушный полет над Киевом, Припятью и Гостомелем.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Проект получил название «Полет над Киевом – мир глазами пилота».

«Приглашаем вас на уникальный рейс в необычное место над облаками - самолет МАУ с необычными сопровождающими - пилотами! Воспользуйтесь возможностью полетать на Embraer 195 над Киевом на высоте 900 метров над уровнем Днепра, побывать на Boeing 777, сфотографироваться в кабине летного экипажа», - сообщает компания.

Время полета на самолете Embraer 195 составит 70 минут. Взлет запланирован на воскресенье 7 марта 2021 года.

Напомним, украинская сторона направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины») в Иране. Киев хочет заполучить скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников.