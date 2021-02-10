Украинская сторона направит Канаде запрос о правовой помощи по делу о катастрофе самолета МАУ («Международных авиалиний Украины») в Иране. Киев хочет заполучить скандальную запись с разговором высокопоставленных иранских чиновников.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что на записи может содержаться информация о том, что Иран мог преднамеренно сбить украинский самолет. По словам замглавы Офиса генпрокурора Гюндуза Мамедова, это будет уже четвертый запрос канадской стороне по этому делу.

– Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно, - добавил он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о том, что украинский самолет МАУ мог быть сбит умышленно.