В Министерстве иностранных дел Ирана опровергли информацию о том, что украинский самолет МАУ мог быть сбит умышленно.

Об этом отметил пресс-секретарь МИД Саид Хатибзаде.

Ранее канадское издание CBC News сообщило, что канадские спецслужбы располагают записью, на которой человек, похожий на министра иностранных дел Ирана заявляет, что уничтожение рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» могло быть преднамеренным.

– Утверждения, указанные в этой статье, неточные и не соответствуют действительности, - пояснил он.

По словам Хатибзаде, высказывания, которые приписывают министру Джаваду Зарифу, противоречат его культуре речи. Он также подчеркнул, что Зариф имел ряд разговоров в течение дней и недель после катастрофы и, конечно, тот подчеркивал на необходимости проверить все версии катастрофы.

– Органы безопасности страны исследовали все эти версии и, наконец, пришли к катастрофической человеческой ошибки в качестве причины этой трагедии, - отметили в МИД.

Там также заявили, что Иран остается верным своим международным обязательствам и будет выполнять их шаг за шагом.

Ранее сообщалось, в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

Напомним, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.