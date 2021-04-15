Организаторы самого большого литературного фестиваля в Украине «Книжный Арсенал» вынуждены перенести его с 3 мая на 23-27 июня из-за коронавирусных ограничений и показаний заболеваемости.

Об этом заявили организаторы мероприятия.

Директор проекта «‎Мистецький Арсенал» рассказала, что после новой волны коронавируса у них оставалось несколько вариантов — или вновь отменить фестиваль в этом году, или провести его через несколько месяцев от запланированной даты.

— Вчера был продлен локдаун и мы понимаем, что дата его окончания может оказаться неокончательной — ситуация с ковидом угрожающая. Планировать такое большое событие при такой неустойчивости невозможно. Мы понимаем, что у нас есть два варианта — уже сейчас отменить «Книжный Арсенал» в этом году вживую или попытаться спасти фестиваль. Мы выбираем второй пункт, — объяснили мотива решения Олеся Островская-Люта.

В то же время, как подчеркнула руководительница «‎Мистецького Арсеналу», не существует стопроцентных гарантий, что фестиваль не будет отменен и после новой даты.

В июне фестиваль сохранит свой гибридный формат: книжная ярмарка, события кураторских программ, награждение победителей конкурсов «Лучший книжный дизайн» и «Антипроизведение» пройдут вживую. Часть этих событий составит также онлайн-программу «Книжного Арсенала», которую можно будет посмотреть с любого уголка мира. Дистанционно состоятся программы профессионального развития издательского бизнеса, в том числе и «Литература на экспорт», направленная на увеличение переводов украинской литературы за рубежом.

Координатор «Книжного Арсенала» Юлия Козловец подчеркнула, что команда фестиваля будет действовать в пределах предварительно отобранных идей и зафиксированных договоренностей. Всем участникам будут разосланы индивидуальные письма с просьбой проверить все аспекты относительно будущих событий.

Билеты на «Книжный Арсенал», продаваться исключительно онлайн. Фестиваль предусматривает послотную посещаемость - купить билет можно будет лишь на слот и зайти на «Книжный Арсенал» только во время, предусмотренное определенным слотом. Это поможет избежать очередей и опасного скопления людей.

Напомним, «Издательство Старого Льва» отказалось от планов перевести на украинский франкоязычный роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Причиной отмены стало несогласие автора с послесловием после его книги, в котором история анализировалась с проукраинской позиции.