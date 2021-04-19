Крупнейшее французское издательство Gallimard, которое издавало Пруста, Камю и Бовуар, попросило авторов временно не присылать рукописи.

Об этом сообщает France24.

Издание вежливо попросило молодых авторов ограничить отправку рукописей в издательство во время пандемии.

— Учитывая исключительные обстоятельства, мы просим вас отложить отправку рукописей. Берегите себя и приятного чтения, — говорится в сообщении.

До пандемии Gallimard получало около 30 рукописей в день, сейчас получает около 50.

Gallimard — не единственный французский издатель, у которого наблюдается всплеск количества заявок. Издательство Seuil обычно получает около 3500 рукописей в год. За первые три месяца 2021 года оно уже получил 1200.

Издательская индустрия уже столкнулась с огромным количеством заявок, которые нужно проделать. Книжным магазинам во Франции было приказано закрыться во время первого карантина в стране с марта по май, и они были открыты для свободного доступа только во время второго карантина с октября по декабрь.

Если публикация всегда была сложной задачей, то усиление конкуренции еще больше усложнило задачу. Многие писатели обращаются к электронному самиздату на тематических сайтах и форумах, минуя издательство.

Согласно опросу, проведенному Harris Interactive, более 5 миллионов французов заняли написанием книги во время первого локдауна.

Напомним, организаторы самого большого литературного фестиваля в Украине «Книжный Арсенал» вынуждены перенести его с 3 мая на 23-27 июня из-за коронавирусных ограничений и показаний заболеваемости