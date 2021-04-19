Особняк в Оксфордшире, где писательница Агата Кристи написала многие из своих самых известных детективов, выставлен на рынок недвижимости с ориентировочной ценой более 2,75 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает LitHub.

Кристи переехала в Уинтербрук Хаус в 1934 году и жила там до своей смерти в 1976 году. Считается, что Уинтербрук послужил образцом для дома популярной героини произведений Агаты Кристи - пожилой мисс Марпл, которая расследовала самые зловещие убийства.

Если не затрагивать контекст и историю здания, сам дом является живописным: нынешние владельцы не знали его предысторию, пока не въехали в него, после чего решили хорошо подзаработать на фанатах британского классика. Дом Уинтербрук Хаус с пятью спальнями вместе с прилегающим коттеджем выходит окнами на реку Темзу.

Напомним, британская литературная премия Rathbones Folio Prize перечислила 30 тысяч фунтов вознаграждения преступникам, выдававшим себя за писательницу из Мексики.