Британская литературная премия Rathbones Folio Prize перечислила 30 тысяч фунтов вознаграждения преступникам, выдававшим себя за писательницу из Мексики.

Об курьезной ошибке пишет The BookSeller.

Директор конкурса Минна Фрай подтвердила изданию, что виртуозные мошенники обманули бдительность организаторов, выдали себя за мексиканскую писательницу Валерию Луиселли и попросили перевести причитающуюся ей сумму через PayPal. Обман раскрылся, когда деньги уже были отправлены. Организаторы мгновенно сообщили о случае полицию и коллегам.

Минна Фрай заявила, что, несмотря на потерю денег, Валерия Луиселли, автор романа «Архив пропавших детей» (Lost Children Archive), все же получила свою награду.

— Потерянные средства были возмещены из фонда покрытия различных издержек, - сообщила директор Folio Prize, добавив, что финансовую помощь также предоставил генеральный спонсор премии — инвестиционная компания Rathbone Investment Management.

Напомним, крупнейшее французское издательство Gallimard, которое издавало Пруста, Камю и Бовуар, попросило авторов временно не присылать рукописи.