Конкурс «Мисс Украина-2021» состоится в октябре во Дворце «Украина».

Об этом сообщила глава комитета конкурса Вероника Щипцова на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

— В этом году конкурс «Мисс Украина-2021» состоится. Мы планируем его провести уже в октябре во Дворце «Украина», — сказала она.

Она отметила, что призовой фонд конкурса был увеличен до 1 млн грн, а также было принято решение, что все участницы конкурса получат ценные призы и подарки.

— Но не стоит забывать, что 25 финалисток будут бороться за главный приз — желанный титул «Мисс Украина», эксклюзивную корону и 500 тыс. грн. Обладательницы титула «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл» получат денежные вознаграждения по 250 тысяч гривен каждая, — указала она.

По ее словам, также изменились возрастные ограничения, и отныне заявку на участие в конкурсе могут подать девушки от 17 до 26 лет.

Жюри конкурса «Мисс Украина» будет состоять как из украинских знаменитостей, так и из международных звезд, экспертов в сфере красоты, моды и телевиденья. Щипцова сообщила, что гостями конкурса, в частности, станут глава международной ювелирной компании «Jacob&Co» Джейкоб Арабо, а также известный путешественник и посол Международного союза охраны природы Юхан Нильсон.

— Впервые в истории конкурса перед финалом мы проведем съемку реалити-шоу, которое открывает для зрителей эксклюзивную информацию об участницах и бекстейдж-шоу «Мисс Украина», — уточнила глава комитета конкурса.

Победительница финала конкурса «Мисс Украина −2021» будет представлять Украину на международном конкурсе «Мисс мира» в декабре в Пуэрто-Рико.

Также Вероника Щипцова указала, что в 2021 году она стала собственницей и главой комитета конкурса, приобретя его за 1 млн грн.

— Для того, чтобы вывести проект на значительно высший уровень мы привлекаем как украинские, так и международные бренды, — пояснила она.

По ее словам, в этом году было принято решение в корне изменить подход в подготовке конкурса «Мисс Украина», поскольку ему исполняется 30 лет.

— Мы готовим яркое и самое масштабное шоу за всю историю конкурса, — подчеркнула организатор.

Открытые кастинги планируется провести во всех самых больших городах Украины, и первым городом на карте тура станет Одесса, место и дата проведения отбора будут сообщены в социальных сетях конкурса.

— Попасть на кастинг очень просто. Для этого необходимо только заполнить анкету на сайте missukraine.ua, после этого кастинг-менеджеры конкурса связываются с потенциальными претендентками и дают всю необходимую информацию о дальнейших действиях и этапах проведения конкурса. Что касается открытых кастингов — достаточно только прийти в определенное время в определенное место и заполнить анкету уже на месте, — сказала глава комитета конкурса.

Вероника Щипцова проинформировала, что потенциальная претендентка на участие в «Мисс Украина» должна иметь рост от 168 см, возраст от 17 до 26 лет, гражданство Украины, не иметь детей, не быть замужем на данный момент или в прошлом, однако кастинг-менеджеры обращают внимание также на личные качества, такие как уровень знания английского и украинского языка, активную социальную позицию, желание принимать участие в разных социальных проектах, чистую репутацию и мотивацию девушки к участию в конкурсе, ее желание победить.

Напомним, власти Нидерландов разрешили присутствовать зрителям на «Евровидении».