Николаевцев приглашают на просмотр фильма о 100 чернобыльских женщинах, которые самостоятельно вернулись в свои дома после эвакуации.

Об этом сообщает пресс-служба «Агентства развития Николаева».

Кинолента рассказывает о жизни «упрямой женской компании», которая живет в зоне отчуждения, когда большинство соседей уже давно разъехались, а мужчины умерли. Почему они не покидают населенный пункт, который государство и ученые-радиологи признали непригодным для жизни?

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Лос-Анджелесе, где он получил приз за лучшую режиссуру.

Авторами «чернобыльских бабушек» являются независимые американские режиссеры Холли Моррис и Энн Богарт. Холли Моррис известна как феминистка «Третьей волны», журналистка, колумнистка и телеведущая. Фильм демонстрируется на языке оригинала (украинский, английский) с украинскими субтитрами.

Показ кинокартины запланирован на вторник, 27 апреля, в 19:00 на онлайн-платформе TAKFLIX в рамках Фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CONNECT!

Чтобы получить промокод для бесплатного доступа к просмотру фильма онлайн, необходимо пройти короткую регистрацию.

Напомним, во вторник, 13 апреля, состоялось открытие фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week: CONNECT.