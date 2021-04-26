Центр защиты древних книг загрузил на официальный сайт более двадцати тысяч рукописей, древних книг и документов. Пользователи могут искать, копировать и скачивать их полностью бесплатно.

Об этом сообщает LitHub.

Помощница директора центра уверяет, что это уникальная возможность для исследователей ознакомиться с первоисточниками веховых документов.

— Это важный шаг вперед в обеспечении доступности архивов — для исследователей, энтузиастов истории и просто любопытных людей, которые теперь могут получить доступ к биографиям тибетских ученых и историческим документам с XII по XX век. Раньше книги читали лишь несколько ученых из-за сложной процедуры подачи заявок и других шагов. Теперь они доступны для читателей со всего мира и могут лучше служить обществу, — говорит Пенпа Церинг.

Веб-сайт библиотеки получил рекордно высокий трафик с момента загрузки документов.

— Я верю, что в будущем будет больше подобных платформ в качестве прочной основы для сохранения и наследования традиционной культурной классики, — отметила Пенпа Церинг.

Ранее НикВести сообщали, что опубликованы засекреченные после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году документы из архива КГБ СССР.