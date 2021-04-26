Опубликованы засекреченные после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году документы из архива КГБ СССР.

Подборку сканов выложил Государственный архив Службы безопасности Украины.

Среди 35 документов:

→ первый доклад о взрыве на реакторе директора ЧАЭС Виктора Брюханова;

→ служебно-оперативные переговоры на ЧАЭС в момент аварии;

→ радиационная обстановка в Киеве, Припяти на границе 30 км зоны;

→ справки об эвакуации Припяти и из мест эвакуации;

→ справка о деятельности войск химзащиты;

→ записки о нарушении технических норм и серьезных недостатках на строительстве ЧАЭC;

→ справка о пребывании в Киеве корреспондента Стивена Страссера и доктора Гейла из США;

→ перечень сведений, подлежащих засекречиванию;

→ приказ председателя КГБ об усилении контрразведывательной работы на объектах атомной энергетики;

→ агентурное сообщение КГБ о причинах и анализе аварии;

→ многое другое.

— После аварии советская власть искала разные теории заговора, но не признавала реальность. Уже 27 апреля был готов перечень «неблагонадежных» жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также «сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу», – пишут в СБУ.

В Николаеве 26 апреля состоялось памятное собрание к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС.