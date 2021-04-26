В Николаеве 26 апреля состоялось памятное собрание к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Так, николаевцы, как либо связанные с катастрофой, собрались возле памятника Скорбный ангел Чернобыля. На памятном митинге были ликвидаторы, представники общественных организаций, мэр Александр Сенкевич и руководство области.

Участники мероприятия вспомнили подробности аварии 1986 года, почтили минутой молчания память людей, которые ушли из жизни в результате катастрофы. По погибшим ликвидаторам провели молебен. После состоялось возложение цветов к монументу.

Городской голова Александр Сенкевич выразил благодарность всем, кто спас мир от ядерной катастрофы.

— Чернобыль остался трагическим воспоминанием в нашей истории. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто осознанно отдал за нас свою жизнь и здоровье. Глубоко благодарны участникам ликвидации последствий ужасной техногенной катастрофы, которые проявили героизм, самоотверженность и мужество в тех экстремальных обстоятельствах, — отметил мэр.

Ранее НикВести сообщали, что 9 апреля, в Николаеве напомнили о пострадавших от нацистских лагерей, дань уважения была приурочена к Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей.