Сегодня, 9 апреля, в Николаеве напомнили о пострадавших от нацистских лагерей, дань уважения была приурочена к Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей.

Об этом передает отдел информационного обеспечения горсовета.

На памятном мероприятии появились мэр Александр Сенкевич, заместитель городского головы Анатолий Петров, сотрудники органов местного самоуправления Николаева, заместитель губернатора Николаевской области по вопросам культуры Юрий Гранатуров. Пришедшие собрались возле памятного знака узникам концлагеря «Шталаг-364», который работал на территории города, положили цветы и почтили память убиенных минутой молчания.

— У стен лагеря «Шталаг-364» с октября 1941 года начались массовые расстрелы мирных жителей Николаевской области. Централизованная система фашистских концлагерей предназначалась для физического уничтожения целых народов, в первую очередь, славянских, тотального истребления евреев, цыган, беспощадной эксплуатации заключенных в качестве рабочей силы. Кроме адских условий содержания, каждый понедельник и пятницу в лагерь приезжала машина, вывозила пленных из камеры смертников якобы для перевода в другой лагерь. Но на самом деле их вывозили на пустырь за лагерем, где у заранее вырытой канавы беспощадно расстреливали. В целом количество погибших составило 30 тысяч военнопленных и мирных жителей, — напомнил диктор о масштабах трагедии.

Напомним, 20 февраля, в День Героев Небесной сотни, николаевцы почтили память погибших во время Евромайдана.