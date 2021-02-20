В субботу 20 февраля, в День Героев Небесной сотни, николаевцы почтили память погибших во время Евромайдана.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

У памятника Героев Небесной Сотни в центре Николаева собрались представители областной и городской власти, военнослужащие Нацгвардии, а также небезразличные горожане. В частности, присутствовали: глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, вице-мэр Виталий Луков, замглавы ОГА Юрий Гранатуров, советница главы облсовета Виктория Матиенко, начальник городского управления культуры Юрий Любаров.

Присутствовавшие вспомнили события зимы 2013-2014 годов, кровавые расстрелы на Майдане в Киеве и почтили память погибших активистов минутой молчания. После этого состоялась церемония возложения цветов.

Как сообщалось, 20 февраля 2014 года погибли больше всего активистов Революции достоинства.

На следующий день, 21 февраля 2014 года, погибшие митингующие Майдана были официально признаны жертвами. В тот день на Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с погибшими активистами, которых в траурных речах назвали «Небесной Сотней».

Героями Небесной Сотни стали люди разных национальностей, вероисповеданий, образования, возраста. Среди них — граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему из Героев — Назарию Войтовичу — было 17 лет; самому старшему — Ивану Наконечному — 82 года. Из 107 Героев Небесной сотни — три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Напомним, что в 2018 году в рамках фестиваля «Громадський проектор» состоялась премьера документального фильма режиссера Жанны Максименко-Довгич «Николаев. Хроники протеста», который рассказывает о событиях Революции достоинства в Николаеве.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Тешнер