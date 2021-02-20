Традиционно 20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни. В этом году — уже седьмая годовщина кровавых событий на Майдане во время Революции Достоинства.

День Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля в соответствии с Указом президента от 11 февраля 2015 года «О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни».

Именно во второй половине февраля 2014 года противостояние между митингующими и тогдашним режимом достигло пика. А 20 февраля погибли больше всего активистов Майдана.

На следующий день, 21 февраля 2014 года, погибшие митингующие Майдана были официально признаны жертвами. В тот день на Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с погибшими активистами, которых в траурных речах назвали «Небесной Сотней».

Героями Небесной Сотни стали люди разных национальностей, вероисповеданий, образования, возраста. Среди них — граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему из Героев — Назарию Войтовичу — было 17 лет; самому старшему — Ивану Наконечному — 82 года. Из 107 Героев Небесной сотни — три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Смерть первого из Героев Небесной Сотни, Павла Мазуренко, наступила 22 декабря 2013 года в результате телесных повреждений, нанесенных неизвестными лицами, которые были одеты в форму спецназовцев.

Последний из Героев, Виктор Орленко, умер 3 июня 2015 года из-за осложнений вследствие огнестрельного ранения, полученного во время штурма Майдана силовиками 18 февраля 2014 года.

Их имена и название «имени Героев Небесной Сотни» предоставили улицам в Киеве и на родине погибших. В память о них основан Орден Героев Небесной Сотни. Также создан «Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни — Музей Революции достоинства».