Ко Дню защитника николаевские волонтеры в центре города развернули один из самых больших флагов в Украине.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Приобрести ткань для 35-метровый флаг волонтерам помогли их заграничные друзья, которые когда-то помогали украинской армии.

— Это действительно праздник защитников. Мы хотим их поздравить. Мы хотим отдать дань уважения ребятам, которые погибли за нашу Украину, за нашу свободу, за нашу мирную жизнь в мирном Николаеве, — рассказала волонтер Ирина Абрамова.

Флаг вывесили вдоль аллеи возле мемориала 68 Героям-ольшанцам. Жительница Николаева Вера Николайчук пришла с портретом погибшего на Донбассе мужа.

— Если мы не будем помнить, то его забудут все. А это человек, который половину своей жизни отдал армии. Он был морским котиком. Ушел из армии, работал за границей. Но когда началась война, он вернулся, — рассказала женщина.

Напомним, что 30 июля на Соборной площади в Николаеве в рамках всеукраинской акции прошла митинг «Флаг Единства», на котором николаевцы оставили на 20-метровом флаге Украины пожелания ко Дню Независимости.