Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету за всю 1100-летнюю историю своего существования. Ее размер — 20 см, а вес — 10 кг.

Об этом сообщает «Вокруг Света. Украина».

На изготовление монеты номиналом в 10 тыс. фунтов ушло 400 часов, включая четыре дня полировки. Главный мастер Монетного двора вручную обрабатывал монету, удаляя мелкие царапины перед ее полировкой.

Серия «Звери Королевы» пользуется огромным успехом у коллекционеров и нумизматов с момента первого выпуска в 2017 году. Она посвящена 10 каменными статуям, которые выстроились на пути королевы Елизаветы II к Вестминстерскому аббатству во время ее коронации в 1953 году. Ее герои: лев, грифон, сокол, бык, йейл (мифическое животное, похожее на антилопу или козла), гончая, дракон, единорог и лошадь.

«Эта монета задает новый стандарт качества чеканки, сочетая в себе вековые традиции и инновационные технологии. С их помощью создано уникальное и великолепное произведение искусства», — заявила региональный директор Королевского монетного двора Клер Макленнан.

Изготовлена только одна монета, и ее уже продали неизвестному покупателю. Стоимость сделки не разглашается, но известно, что покупка обошлась в шестизначную сумму.

Напомним, археологи обнаружили уникальный артефакт IV века н. э. в центральной части Испании — сейф времен Римской империи, который представлял собой деревянный сундук с бронзовой облицовкой и железными шипами.