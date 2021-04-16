Археологи обнаружили этот уникальный артефакт IV века н. э. в центральной части Испании. Сейф с роскошной виллы представлял собой деревянный сундук с бронзовой облицовкой и железными шипами.

Об этом пишет портал «Вокруг Света. Украина».

Подобные сейфы, известные как арка феррата, использовали в римских частных домах и учреждениях для хранения ценных вещей. А именно: украшений, монет, текстиля и важных документов.

Поскольку сейфы были выполнены из дерева, до нашего времени сохранились всего четыре образца.

Вилла, на которой нашли сейф, располагалась за пределами римского города Эмерита-Августа. Археологи назвали ее Каса-дель-Митрео, поскольку рядом находился храм Митры.

Построили виллу в конце І — начале ІІ столетия. А в последующие века ее расширяли и перестраивали. Состояла она из 15 комнат, ванной, кухни, а также четырех дополнительных помещений.

Чем занимался хозяин виллы, неизвестно. Но исследователи заключили, что семья была состоятельной. Вероятно, она могла быть связана с торговлей. А четыре дополнительных помещения, возможно, служили для хранения и продажи товара.

Археологи передали сейф в Институт культурного наследия Испании (IPCE), где артефакт изучат и восстановят для показа.

Ранее сообщалось, что строители, которые готовили площадку для возведення жилого дома в курортном городе Британии Скарборо (Северный Йоркшир), обнаружили руины древнеримского комплекса. Он одновременно напоминает виллу и святилище.