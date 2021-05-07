Состоялась пресс-конференция 50-го юбилейного Киевского международного кинофестиваля «Молодость», который пройдет в Киеве с 29 мая по 6 июня в гибридном формате.

Организаторы «Молодости» представили программу кинофестиваля, официальный кампейн и проекты индустриальной секции, пишет Новое время.

В этом году фестиваль отмечает свой 50-летний юбилей. Официальный слоган фестиваля 2021 — «В размышлениях о вечном не пропусти Молодость».

На пресс-конференции представили также официальные видеоролики 50-го юбилейного кинофестиваля, созданные в сотрудничестве с Radioaktive Film и Fedoriv Agency.

Программа кинофестиваля будет включать до 200 кинокартин в международном и национальном конкурсах, Конкурсе и Внеконкурсной программе. За три недели до фестиваля список картин еще дополняется.

— История кинофестиваля Молодость — это полувековая панорама мирового кино. Те, кто начинал в прошлые годы, давно стали мэтрами и лауреатами Оскара, Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Одновременно с этим и появлялась 30-летняя история становления нового украинского кинематографа. Я уверен, что нынешняя программа откроет новые имена и горизонты развития как украинского, так и иностранного кино. Разнообразие фильмов удовлетворит любой вкус, — прокомментировал программу Андрей Халпахчи.

Среди полнометражных фильмов Международного конкурса зрители и жюри смогут оценить новые фильмы «Становясь Моной» Сабине Люббе Баккер и Нильса ван Кувордена (Нидерланды, 2020), Абу Омар Роя Криспела (Израиль, Франция, 2020), «После любви» Алима Хана (Соединенное Королевство, 2020), Луззу Алекса Камиллери (Мальта, 2021), «Я работаю на кладбище» Алексея Тараненко (Украина, 2021) и др.

В Студенческом конкурсе, проходящем в рамках Международного конкурса, можно будет посмотреть фильмы «Вода» Сантьяго Зерменьо (Мексика, 2020), Костер Карлоса Саиза (Испания, 2020), «Я хочу вернуться, вернуться, вернуться» Эльзы Розенгрен (Германия, 2020), «Я и моя толстая задница» Елизаветы Письмак (Польша, 2020) и др.

В Национальном конкурсе примет участие 16 короткометражных фильмов от украинских режиссеров, в частности «Одни» Валентины Черкашиной, «Последний день юности» Антона Чистякова и Романа Краснощека, Фаза Николая Засеева, «Нетерпимость» Станислава Битюцкого, «Rich Bitch» Маргариты Лукич, «Обними меня» Кати Царик и другие.

Зрителей «Молодости» ждет целый перечень интересных фильмов в рамках Внеконкурсной программы. Это и фильмы из «Фестиваля фестивалей», в частности свежие картины Жанны Джи Вандерс Вальхален «Навсегда» (Германия, 2020), Филиппа Лакоты «Ночь королей» (Франция, Кот-д'Ивуар, Канада, Сенегал, 2020), Анны Роша «Слушай» (Португалия, Соединенное Королевство, 2020) и др. Картины из «Скандинавской панорамы», «Полуночного сеанса», программы «4MA», работ Иерусалимской школы кино и телевидения имени Сэма Шпигеля и других.

Также стало известно, что ведущими Церемоний открытия и награждения станут Людмила Барбир, Егор Гордеев, Ирма Витовская и Тарас Цимбалюк.

На пресс-конференции также анонсировали выставку «Столетие». Федерико Феллини в мире, которую покажут в «Музее кино» в Довженко-центре с 4 июня по 25 июля при поддержке Итальянского института культуры в Украине. Ее цель раскрыть чрезвычайную личность и художественный путь режиссера Феллини, который подарил всему миру волшебный образ Италии в кино.

Ранее сообщалось, что трансляция 93-й церемонии вручения премии Оскар получила самый низкий рейтинг в истории награждения кинопремией.