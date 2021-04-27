Трансляция 93-й церемонии вручения премии Оскар получила самый низкий рейтинг в истории награждения кинопремией.

Об этом информирует Корреспондент.

Отмечается, что церемонию вручения Оскара впервые за 93 года смотрели менее десяти миллионов американских зрителей.

— В прямом эфире за церемонией следили только 9,85 миллиона жителей США. Данный показатель на 58% меньше, чем в 2020 году. Кроме этого, снизилась часть молодых зрителей возрастом от 18 до 49 лет. Количество зрителей среди этого поколения упало на 64,2%, — говорится в отчете.

В свою очередь, эксперты отмечают, что ситуация не стала сюрпризом. Сравнивая просмотры Золотого глобуса, Эмми и Грэмми аналитики ожидали антирейтинг.

Напомним, жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 93-й церемонии награждения одной из самых престижных кинопремий мира «Оскар».