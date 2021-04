Жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 93-й церемонии награждения одной из самых престижных кинопремий мира «Оскар».

Об этом сообщает «Укринформ».

Победителем в самой престижной категории «Лучший фильм» стала лента «Земля кочевников». Творческий коллектив фильма забрал сразу три «Оскара»: в дополнение к лучшему фильму, еще и за «Лучшую режиссерскую работу» и «Лучшую женскую роль».

Звание лучшего актера получил Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме «Отец».

В то же время, «Оскар» за роли второго плана получили Дэниел Калуя за «Иуда и Черный Мессия» и Юн Ю Чжун за «Минари».

Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признана «Душа», а лучшей короткометражной анимацией — «Если что-то случится, я тебя люблю».

Технические награды — «Лучший звук» и «Лучший монтаж» — ожидаемо достались «Звуку металла». В то же время лучшая музыка, по мнению жюри, была в анимационной «Душе», а лучшая песня — Fight for You Дернста Эмиля II, H.E.R и Тиары Томас — в «Черном Мессии».

Показательно, что нынешний рекордсмен по количеству номинаций «Манк», который выдвигался на соискание премии в 10 категориях, получил всего две статуэтки («Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая операторская работа»).

Общий список номинаций и победителей:

Лучший фильм: «Земля кочевников» (Фрэнсис Мак-Дорманд, Питер Спирс, Дэн Джанви, Хлои Чжао)

Лучшая режиссерская работа: Хлои Чжао («Земля кочевников»)

Лучшая мужская роль Энтони Хопкинс («Отец»)

Лучшая женская роль: Фрэнсис Мак-Дорманд («Земля кочевников»)

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя («Иуда и Черный Мессия»)

Лучшая женская роль второго плана: Юн Ю Чжун («Минари»)

Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл («Перспективная девушка»)

Лучший адаптированный сценарий: Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер по одноименной пьесе Зеллера («Отец»)

Лучший анимационный полнометражный фильм: «Душа»

Лучший анимационный короткометражный фильм: «Если что-то случится, я тебя люблю»

Лучший международный художественный фильм: «Еще по одной»

Лучший документальный полнометражный фильм: «Мой учитель — осьминог»

Лучший документальный короткометражный фильм: «Колетт»

Лучший игровой короткометражный фильм: «Два удаленных незнакомца»

Лучшая музыка к фильму: Трент Резнор, Аттикус Росс, жен Батист («Душа»)

Лучшая песня к фильму: H.E.R, Дернст Эмиль II, Тиара Томас — Fight for You

Лучший звук: Николас Беккер, Хайме Бакшт, Мишель Куттоленк, Карлос Кортес, Филипп Блед («Звук металла»)

Лучшая работа художника-постановщика Дональд Грэм Брет, Жан Паскаль ( «Манк»)

Лучшая операторская работа: Эрик Мессершмидт («Манк»)

Лучший грим и прически: Матик Енофф, Миа Нил, Ларри М.Черри («Ма Рейни: Мать блюза»)

Дизайн костюмов: Энн Рот («Ма Рейни: Мать блюза»)

Лучший монтаж: Миккель Е.Г. Нильсен («Звук металла»)

Лучшие визуальные эффекты: Эндрю Джексон, Дэвид Ли, Эндрю Локли, Скотт Фишер («Тенет»).

Напомним, в прошлом году лучшим фильмом была признана южнокорейская лента «Паразиты», а лидерами по количеству номинаций были «Джокер» (11), «Ирландец» и «Брачная история» (10).