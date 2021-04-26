Жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 93-й церемонии награждения одной из самых престижных кинопремий мира «Оскар».
Об этом сообщает «Укринформ».
Победителем в самой престижной категории «Лучший фильм» стала лента «Земля кочевников». Творческий коллектив фильма забрал сразу три «Оскара»: в дополнение к лучшему фильму, еще и за «Лучшую режиссерскую работу» и «Лучшую женскую роль».
Звание лучшего актера получил Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме «Отец».
В то же время, «Оскар» за роли второго плана получили Дэниел Калуя за «Иуда и Черный Мессия» и Юн Ю Чжун за «Минари».
Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признана «Душа», а лучшей короткометражной анимацией — «Если что-то случится, я тебя люблю».
Технические награды — «Лучший звук» и «Лучший монтаж» — ожидаемо достались «Звуку металла». В то же время лучшая музыка, по мнению жюри, была в анимационной «Душе», а лучшая песня — Fight for You Дернста Эмиля II, H.E.R и Тиары Томас — в «Черном Мессии».
Показательно, что нынешний рекордсмен по количеству номинаций «Манк», который выдвигался на соискание премии в 10 категориях, получил всего две статуэтки («Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая операторская работа»).
Общий список номинаций и победителей:
Напомним, в прошлом году лучшим фильмом была признана южнокорейская лента «Паразиты», а лидерами по количеству номинаций были «Джокер» (11), «Ирландец» и «Брачная история» (10).
Жюри Академии кинематографических искусств и наук США объявило лауреатов 93-й церемонии награждения одной из самых престижных кинопремий мира «Оскар».
Об этом сообщает «Укринформ».
Победителем в самой престижной категории «Лучший фильм» стала лента «Земля кочевников». Творческий коллектив фильма забрал сразу три «Оскара»: в дополнение к лучшему фильму, еще и за «Лучшую режиссерскую работу» и «Лучшую женскую роль».
Звание лучшего актера получил Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме «Отец».
В то же время, «Оскар» за роли второго плана получили Дэниел Калуя за «Иуда и Черный Мессия» и Юн Ю Чжун за «Минари».
Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признана «Душа», а лучшей короткометражной анимацией — «Если что-то случится, я тебя люблю».
Технические награды — «Лучший звук» и «Лучший монтаж» — ожидаемо достались «Звуку металла». В то же время лучшая музыка, по мнению жюри, была в анимационной «Душе», а лучшая песня — Fight for You Дернста Эмиля II, H.E.R и Тиары Томас — в «Черном Мессии».
Показательно, что нынешний рекордсмен по количеству номинаций «Манк», который выдвигался на соискание премии в 10 категориях, получил всего две статуэтки («Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая операторская работа»).
Общий список номинаций и победителей:
Напомним, в прошлом году лучшим фильмом была признана южнокорейская лента «Паразиты», а лидерами по количеству номинаций были «Джокер» (11), «Ирландец» и «Брачная история» (10).