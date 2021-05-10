Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Кабмин выделил 100 миллионов гривен Государственному агентству по развитию туризма на создание новых маршрутов.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Александр Ткаченко сообщил, что в частности, данные средства пойдут на развитие проекта «Мандруй Україною».

— В этом году впервые в истории государство дало 100 миллионов гривен Государственному агентству по развитию туризма на рекламу, на создание реестра, портала, на создание государственной программы «Мандруй Україною», многих других вещей, которые сплачивают общество для того, чтобы не только меньше потерять, но и получить новые возможности и не только для туризма, но, дай Бог, завершится пандемия, и привлечение иностранных туристов, - сказал Александр Ткаченко.

Он также добавил, что создания новых туристических маршрутов, включают в себя и обновленную наследство, и отремонтированные дороги.

— Речь идет о создании новых туристических маршрутов, которые включают в себя и обновленную наследство, и отремонтированные дороги, и возможность отдохнуть. И это должно быть не только в известных всем местах - Бессарабии, Одесской или Львовщине, но и в Ровенской, Полтавской, Черкасской. И такие маршруты сейчас прорабатываются для того, чтобы они стали на карту для туристических агентств. Так же как и мы начали работу над водным маршрутом, обновление водного маршрута по Днепру, - резюмировал Александр Ткаченко.

Напомним, Австралия не собирается открываться для туристов до конца 2022 года.