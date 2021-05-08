Министр торговли и туризма Австралии заявил в пятницу, 7 мая, что континент не откроется для туристов до конца 2022 года.

Исключение составляют только жители Новой Зеландии, сообщение с этой страной возобновилось почти в полном объеме месяц назад, передает ВВС.

Власти Австралии довольны результатами борьбы с пандемией и ходом вакцинации населения, но открытие границ считает преждевременным.

По словам австралийских чиновников, пример Индии наглядно показывает, что острая фаза пандемии прошла далеко не везде в мире.

Австралия и Новая Зеландия благодаря эффективным и жестким карантинным мерам избежали серьезного распространения коронавируса, а немногочисленные вспышки связаны там с несоблюдением карантина приезжими. За все время в Австралии зафиксировали почти 29,9 тыс. случаев коронавирусной болезни и 910 смертей от нее, в Новой Зеландии - 2,6 тыс. случаев и 26 смертей.

Напомним, Израиль запретил въезд в страну гражданам ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд.