На набережной *8 ПРИЧАЛа в Николаеве проведут кинопоказы американского кино под открытым небом, а также концерт украинской певицы TEYA FLOW.

Об этом информирует пресс-служба «Агентства развития Николаева».

Вход на все события свободный, они запланированы в рамках фестиваля актуального искусства Mykolaiv ART Week.

В среду, 12 мая, в 19:00 желающие смогут посетить открытый кинопоказ документального блокбастера «Вайнштейн». В пятницу, 14 мая, в 19:00 николаевцам покажут биографический триллер «Против всех врагов: история Джин Сиберг». В субботу, 15 мая, в 19:00 начнется музыкальный концерт украинской певицы TEYA FLOW.

Все мероприятия будут происходить под открытым небом, но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, с 7 мая фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week открыл для посетителей выставки «CONNECT» и «LOOK at me» на *8 ПРИЧАЛе.