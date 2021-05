Фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week открыл для посетителей выставки «CONNECT» и «LOOK at me» на *8 ПРИЧАЛе.

Об этом сообщает Агентство развития Николаева.

Выставки открыты для посетителей с 7 по 16 мая (по будням — с 16:00 до 20:00 и с 12:00 до 20:00 в выходные дни).

Вход свободный.

CONNECT — это всестороннее исследование и рефлексия на тему трансформации связей современного мира в эпоху глобальной урбанизации и диджитализации, а также периода борьбы с новыми вызовами: климатическими, эпидемиологическими, социальными.

На выставку отобрали работы 52 авторов из Украины, Северной Македонии, Германии, Великобритании, Польши, Италии и России. Это произведения в различных жанрах: фотография, графика и живопись, коллаж, анимация, видео-арт, перформанс, скульптура, инсталляция и VR. Большинство из них созданы во время карантина и рефлексируют на тему человеческих связей при дистанцировании и самоизоляции дома.

LOOK at me — это актуализация фотографий американского режиссера Стэнли Кубрика 1946-1950 годов с помощью их взаимодействия с цифровыми инструментами. Ошибки и случайности в обработке сигнала порождают специфическую образную среду, которая путем своей деформации позволяет переосмыслить уже установленные художественные структуры и формы.

20 фотографий из фотоархива режиссера представлены на выставке в интерпретации современных украинских художников — братьев Ивана и Василия Костенко, они же BRATY, которые демонстрируют новый взгляд на эстетические события.

В 1945 году будущего режиссера взяли в штат журнала LOOK Magazine — американского социально-политического издания, где особое внимание уделяли фотографии. Тогда 17-летний Стэнли Кубрик стал самым молодым фотографом в истории журнала.

Робота выставок продлится до 16 мая. Кроме этого, выставки можно посмотреть в онлайн на сайте фестиваля. Также подробную информацию о событиях можно узнать на сайте *8 ПРИЧАЛа.

Вход на мероприятие будет проходить с соблюдением всех карантинных норм. Просим приходить на выставку в защитной маске.