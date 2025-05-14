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«Казка» стає частиною Палацу урочистих подій: у Миколаєві завершують реорганізацію дитячого містечка

Дитяче містечко «Казка». Архівне фото: «МикВісті»Дитяче містечко «Казка». Архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві завершується процес реорганізації Культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка», який розпочали ще у 2022 році. Депутати міської ради готуються затвердити передавальний акт та нову редакцію статуту Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, до якого приєднується «Казка».

Відповідний проєкт рішення оприлюднений на офіційному сайті міськради, пишуть «МикВісті»

Згідно з документом, Палац урочистих подій стане правонаступником усіх майнових і зобов’язальних прав «Казки». Йдеться про передачу всіх активів, приміщень, документації та функцій.

У статуті оновленої установи з’являється новий напрям діяльності — «Організування інших видів відпочинку та розваг» (КВЕД 93.29). Передбачається розвиток театральних студій, гуртків, проведення фестивалів, виставок, квестів, концертів, а також створення музейних і культурних ініціатив. Установа зможе мати представництва й філії.

Після об’єднання Палац урочистих подій функціонуватиме на трьох локаціях: у будівлі на вулиці Спаській, 44 («Громадська бібліотека 1894 року»), на вулиці Шевченка, 58 («Житловий будинок 1840 року»), а також на вул. Захисників Миколаєва, 38-А — території «Казки».

Після голосування міськради зміни внесуть до державного реєстру, а новий статут набуде чинності. Реорганізацію проводить спеціальна комісія, до складу якої входять працівники управління культури та обох закладів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

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