«Спрогнозувати порив було неможливо», — головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші
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- Аліна Квітко
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14:51, 13 травня, 2025
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Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що сквер на Інженерній, який студенти облаштували за грантові кошти від Bloomberg Philanthropies, водоканал демонтував без жодного погодження з архітектурним управлінням.
Про це він розповів під час свого брифінгу, 9 травня, пишуть «МикВісті».
Він пояснив, що прорив мереж був неочікуваним, адже комунікації, за наявною інформацією, проходили ближче до дороги, а не під ділянкою, де розташовувався сквер.
— З нами не погоджували демонтаж цього благоустрою. Нас просто поставили перед фактом. Але є обіцянки, що все буде відновлено, — сказав Євген Поляков.
Спочатку, за словами Євгена Полякова, студенти планували облаштувати сквер в іншому місці — біля зруйнованої будівлі адміралтейства. Проте через заплановану прокладку важкої техніки локацію довелося змінити.
— Насправді територія, де проходять мережі, знаходиться ближче до проїзду, далі від цієї ділянки. Спрогнозувати, що саме в цій частині буде таке втручання, було нереально. Тому так і трапилося. Цю ділянку ми обрали спільно з комунальним підприємством, – додав Євген Поляков.
Нагадаємо, у квітні «МикВісті» писали, що комунальникам довелося тимчасово розібрати сквер, облаштований переможцями грантового проєкту від Bloomberg Philanthropies — студентами Миколаївського будівельного фахового коледжу КНУБА.
Проєкт з благоустрою скверу був реалізований у грудні 2024 року за участі головного архітектора міста. Наразі на місці скверу тривають земельні роботи.
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