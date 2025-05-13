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«Спрогнозувати порив було неможливо», — головний архітектор Поляков про демонтаж скверу в Миколаєві за грантові гроші

Земельні роботи, які проводились у сквері для ліквідації аварії на комунікаціях водоканалу. Фото: «МикВісті»Земельні роботи, які проводились у сквері для ліквідації аварії на комунікаціях водоканалу. Фото: «МикВісті»

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков заявив, що сквер на Інженерній, який студенти облаштували за грантові кошти від Bloomberg Philanthropies, водоканал демонтував без жодного погодження з архітектурним управлінням.

Про це він розповів під час свого брифінгу, 9 травня, пишуть «МикВісті».

Він пояснив, що прорив мереж був неочікуваним, адже комунікації, за наявною інформацією, проходили ближче до дороги, а не під ділянкою, де розташовувався сквер.

— З нами не погоджували демонтаж цього благоустрою. Нас просто поставили перед фактом. Але є обіцянки, що все буде відновлено, — сказав Євген Поляков.

Сквер у центрі Миколаєва, облаштований в рамках міжнародного проєкту. Фото: Миколаївський будівельний фаховий коледж КНУБАСквер у центрі Миколаєва, облаштований в рамках міжнародного проєкту. Фото: Миколаївський будівельний фаховий коледж КНУБА
Сквер у центрі Миколаєва, облаштований в рамках міжнародного проєкту. Фото: МикВістіСквер у центрі Миколаєва, облаштований в рамках міжнародного проєкту. Фото: МикВісті

Спочатку, за словами Євгена Полякова, студенти планували облаштувати сквер в іншому місці — біля зруйнованої будівлі адміралтейства. Проте через заплановану прокладку важкої техніки локацію довелося змінити.

— Насправді територія, де проходять мережі, знаходиться ближче до проїзду, далі від цієї ділянки. Спрогнозувати, що саме в цій частині буде таке втручання, було нереально. Тому так і трапилося.  Цю ділянку ми обрали спільно з комунальним підприємством, – додав Євген Поляков.

Нагадаємо, у квітні «МикВісті» писали, що комунальникам довелося тимчасово розібрати сквер, облаштований переможцями грантового проєкту від Bloomberg Philanthropies — студентами Миколаївського будівельного фахового коледжу КНУБА.

Проєкт з благоустрою скверу був реалізований у грудні 2024 року за участі головного архітектора міста. Наразі на місці скверу тривають земельні роботи.

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