Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною
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- Марія Хаміцевич
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8:27, 14 травня, 2025
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Увечері 13 травня польські водії вантажівок завершили акцію протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ», що розташований навпроти українського «Ягодина».
За повідомленням прикордонних служб обох країн, протестні дії припинилися о 22:30 за київським часом.
На даний момент рух вантажного транспорту в обох напрямках через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» відновлено та здійснюється у звичному режимі.
Слід зазначити, що раніше польський апеляційний суд заборонив перевізникам блокувати перетин кордону з Україною. Окрім того, мер міста Дорогуськ Войцех Сава заборонив зібрання водіїв у районі села Окопи, розташованого на національній дорозі, що веде до пункту пропуску. Однак організатори акції оскаржили цю заборону в Окружному суді Любліна. У відповідь мер подав апеляцію, намагаючись скасувати рішення нижчої інстанції.
Врешті 13 травня Апеляційний суд підтвердив заборону проведення акції протесту. Речниця суду Магдалена Кучинська додала, що суд повністю погодився з обґрунтуванням, наведеним міським головою у його початковому рішенні.
Рішення Апеляційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Це означає, що організатори мітингу повинні припинити протест.
Нагадаємо, що у листопаді польські фермери страйкували біля пункту пропуску «Медика — Шегині».
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