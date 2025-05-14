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Польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною

Протест перевізників, ілюстративне фото: ukranews.comПротест перевізників, ілюстративне фото: ukranews.com

Увечері 13 травня польські водії вантажівок завершили акцію протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ», що розташований навпроти українського «Ягодина».

За повідомленням прикордонних служб обох країн, протестні дії припинилися о 22:30 за київським часом.

На даний момент рух вантажного транспорту в обох напрямках через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» відновлено та здійснюється у звичному режимі.

Слід зазначити, що раніше польський апеляційний суд заборонив перевізникам блокувати перетин кордону з Україною. Окрім того, мер міста Дорогуськ Войцех Сава заборонив зібрання водіїв у районі села Окопи, розташованого на національній дорозі, що веде до пункту пропуску. Однак організатори акції оскаржили цю заборону в Окружному суді Любліна. У відповідь мер подав апеляцію, намагаючись скасувати рішення нижчої інстанції.

Врешті 13 травня Апеляційний суд підтвердив заборону проведення акції протесту. Речниця суду Магдалена Кучинська додала, що суд повністю погодився з обґрунтуванням, наведеним міським головою у його початковому рішенні.

Рішення Апеляційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Це означає, що організатори мітингу повинні припинити протест.

Нагадаємо, що у листопаді польські фермери страйкували біля пункту пропуску «Медика — Шегині».

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