Польські перевізники відновлюють протест на кордоні, — ДПСУ

Пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Фото: logist.today

Польські перевізники відновлюють протест на кордоні. Через це рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» може ускладнитися.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Польська сторона повідомила, що у зв’язку з протестом пропускати будуть з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд, а також один — на виїзд.

Автобуси та вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.

«Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців», — йдеться у повідомленні.

Наразі рух вантажівок відбувається без змін, однак водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через «Ягодин — Дорогуськ».

У листопаді польські фермери страйкували біля пункту пропуску «Медика — Шегині».