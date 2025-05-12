Польські перевізники відновлюють протест на кордоні, — ДПСУ
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- Світлана Іванченко
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14:43, 12 травня, 2025
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Польські перевізники відновлюють протест на кордоні. Через це рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» може ускладнитися.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Польська сторона повідомила, що у зв’язку з протестом пропускати будуть з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд, а також один — на виїзд.
Автобуси та вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно.
«Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців», — йдеться у повідомленні.
Наразі рух вантажівок відбувається без змін, однак водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через «Ягодин — Дорогуськ».
У листопаді польські фермери страйкували біля пункту пропуску «Медика — Шегині».
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