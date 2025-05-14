Фіктивне лікування за $3500: на Миколаївщині підозрюють військового та лікаря-психіатра

На Миколаївщині підозрюють військового та лікаря-психіатра у корупції. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

У Миколаївській області військовослужбовця та лікаря-психіатра підозрюють в організації фіктивного лікування, а також у наданні статусу обмежено придатного до служби за гроші.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець, перебуваючи на лікуванні після поранення, звернувся до знайомого з проханням допомогти залишитися в госпіталі. Той запропонував вирішити питання за 30 тисяч гривень, а за 3500 доларів — організувати документи, що підтверджують проблеми зі здоров’ям і дають право на статус обмежено придатного до служби.

Однак військовий, розуміючи протиправність таких дій, звернувся до правоохоронців і почав співпрацювати з ними. Підозрюваний залучив до схеми лікаря-психіатра, якому передав частину грошей за сприяння в госпіталізації.

На Миколаївщині підозрюють військового та лікаря-психіатра у корупції. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону На Миколаївщині підозрюють військового та лікаря-психіатра у корупції. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Правоохоронці задокументували 25 квітня передачу 2 тисяч доларів, з яких 500 отримав лікар. Ще 500 доларів військовослужбовець передав 29 квітня — за допомогу з направленням на лікування та підготовкою до проходження медкомісії.

Одразу після отримання коштів військовослужбовця та лікаря-психіатра затримали та повідомили про підозру за організацію та одержання неправомірної вигоди службовою особою.Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці разом з прикордонниками затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через Придністров’я до країн ЄС. За це вони нібито брали вісім тисяч доларів.