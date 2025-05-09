У Миколаєві викрили схему переправлення військовозобов'язаних до ЄС за $8 тис.: підозрюють 4 чоловіків

Затримання підозрюваних у схемі ухиляння від мобілізації. Фото: СБУ

У Миколаєві правоохоронці разом з прикордонниками затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через Придністров’я до країн ЄС. За це вони нібито брали вісім тисяч доларів.

За інформацією пресслужби обласної СБУ, спочатку клієнтів доставляли до Одеси, а звідти супроводжували сухопутним маршрутом у напрямку Молдови, в обхід офіційних пунктів пропуску — через територію невизнаного Придністров’я.

Як проінформували у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва, серед підозрюваних — 23-річний житель Одеси, який, за версією слідства, вийшов на зв’язок із користувачем Telegram, що перебуває за кордоном, і погодився допомагати в організації таких поїздок.

Зазначається, що до діяльності він залучив ще трьох осіб, які виконували роль перевізників. Один із них вивіз чоловіка з Миколаєва до Одеси, а далі інший доставив його до готелю в прикордонній зоні Одеської області.

Саме під час спроби реалізувати цю схему правоохоронці затримали всіх чотирьох підозрюваних.

Одному з підозрюваних суд призначив тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 566 тисяч гривень. Двом іншим — аналогічний запобіжний захід із розміром застави по 302,8 тисячі гривень. Ще одному призначили цілодобовий домашній арешт із електронним браслетом.

У разі доведення вини їм загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, що на Одещині затримали двох жителів, яких підозрюють у зловживанні впливом. За версією слідства, вони обіцяли військовозобов’язаним допомогу в ухиленні від мобілізації за гроші.