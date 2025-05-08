Продавали «бронь» від мобілізації: на Одещині підозрюють двох чоловіків

Затримання одного із підозрюваних, фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині затримали двох жителів Подільського району Одещини, яких підозрюють у зловживанні впливом. За версією слідства, вони обіцяли військовозобов’язаним допомогу в ухиленні від мобілізації за гроші.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрювані — 44-річний житель районного центру та 35-річний мешканець Балтської громади — шукали чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. За 950 доларів вони гарантували працевлаштування на комунальне підприємство критичної інфраструктури, працівників якого бронюють від призову.

Гроші пропонували передавати у два етапи: 650 доларів як завдаток, решту — після отримання документів. За ці кошти чоловіки обіцяли вплинути на керівництво установи, зазначили у Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці затримали їх одразу після того, як ті отримали першу частину грошей. Готівку вилучили як доказ.

Обом чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу понад 240 тисяч гривень. Іншому — нічний домашній арешт. Правоохоронці з’ясовують, чи були до схеми причетні інші особи.

На Одещині двох чоловіків підозрюють у продажі «броні», фото: Одеська обласна прокуратура На Одещині двох чоловіків підозрюють у продажі «броні», фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що також в Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. Він представився адвокатом і за 15 тисяч доларів обіцяв місцевому жителю допомогти знятися з військового обліку за станом здоров’я.