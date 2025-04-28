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Обіцяв за $15 тисяч «зняти з обліку»: в Одесі підозрюють псевдоадвоката

В Одесі затримали чоловіка, який видавав себе за адвоката, фото: НацполіціяВ Одесі затримали чоловіка, який видавав себе за адвоката, фото: Нацполіція

В Одесі поліція затримала 33-річного чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. Він представився адвокатом і за 15 тисяч доларів обіцяв місцевому жителю допомогти знятися з військового обліку за станом здоров’я.

За інформацією Національної поліції, підозрюваний розповідав, що має знайомства у територіальному центрі комплектування (ТЦК) і зможе «домовитися». Для більшої переконливості він називав себе адвокатом.

Насправді чоловік уже раніше мав судимість за шахрайство. Правоохоронці затримали його під час передачі грошей.

Зараз йому оголосили підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — це стаття про зловживання впливом.

В Одесі затримали чоловіка, який видавав себе за адвоката, фото: НацполіціяВ Одесі затримали чоловіка, який видавав себе за адвоката, фото: Нацполіція
В Одесі затримали чоловіка, який видавав себе за адвоката, фото: НацполіціяВ Одесі затримали чоловіка, який видавав себе за адвоката, фото: Нацполіція

Раніше в Одесі затримали чоловіка, який, за даними слідства, пропонував військовозобов’язаним допомогу в ухиленні від мобілізації шляхом працевлаштування до правоохоронних органів.

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