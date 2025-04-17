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В Одесі чоловіка підозрюють у схемі працевлаштування для уникнення мобілізації

В Одесі затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Фото: НацполіціяВ Одесі затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали чоловіка, який, за даними слідства, пропонував військовозобов’язаним допомогу в ухиленні від мобілізації шляхом фіктивного працевлаштування до правоохоронних органів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 30-річний одесит запропонував знайомому оформити документи, які б надали відстрочку від мобілізації та дозволили безперешкодно пересуватися містом.

За даними Одеської обласної прокуратури, вартість послуги становила три тисячі доларів. За ці кошти обіцяв організувати формальне працевлаштування в один із правоохоронних органів через посередників та особисті зв’язки. У результаті особа мала отримати службове посвідчення та жетон.

В Одесі затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Фото: НацполіціяВ Одесі затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Фото: Нацполіція
В Одесі затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Фото: НацполіціяВ Одесі затримали чоловіка, який обіцяв допомогти уникнути мобілізації. Фото: Нацполіція

Одесита затримали одразу ж після отримання коштів та повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення понад 242 тисяч гривень застави.

Нагадаємо, в Одеській області затримали 22-річного чоловіка за підозрою в організації переправлення військовозобов'язаних через кордон.

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