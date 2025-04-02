На Одещині підозрюють чоловіка в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон

Жителя Одещини підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали 22-річного чоловіка за підозрою в організації переправлення військовозобов'язаних через кордон.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідство встановило, що чоловік у соцмережах знайшов двох військовозобовʼязаних, які хотіли виїхати за кордон, і запропонував їм трансфер до Молдови за п'ять тисяч доларів.

Підозрюваний обіцяв за цю суму довезти їх до кордону із Молдовою та надати рекомендації, щоб «безпечно» перетнути кордон вночі поза пунктами пропуску. Чоловіка затримали під час перевезення військовозобов'язаних до місця призначення та отримання грошей за «послугу». Правоохоронці вилучили у нього автомобіль та гроші та десять тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій щодо кількох осіб, з корисливих мотивів за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев'яти років увʼязнення та до трьох років позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Жителя Одещини підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фото: Нацполіція Вилучені десять тисяч доларів. Фото: Нацполіція

Наразі триває досудове розслідування. На рішення суду підозрюваний чекатиме, перебуваючи під вартою, однак може внесе заставу.

Нагадаємо, в Одеській області підозрюють правоохоронницю, яка нібито за 25 тисяч доларів допомогла військовозобов'язаному чоловіку виїхати за кордон.