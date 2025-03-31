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На Одещині підозрюють правоохоронницю у незаконному переправленні чоловіків через кордон за $25 тис.

Правоохороницю з Одещини підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Фото: ДБРПравоохороницю з Одещини підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Фото: ДБР

В Одеській області підозрюють правоохоронницю, яка нібито за 25 тисяч доларів допомогла військовозобов'язаному чоловіку виїхати за кордон.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що жінка пообіцяла одному з чоловіків за 25 тисяч долар допомогти зняти його з військового обліку через знайомих медиків і працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Крім цього, за ці гроші підозрювана гарантувала безперешкодний перетин кордону за підробленими документами. Також зазначили, що чоловіка супроводжували на автомобілі до пункту пропуску та перевозили до Молдови.

Жінку викрили під час спроби відправити за кордон чергового військовозобов’язаного, та повідомили про підозру за частиною 2 статті  369-2 Кримінального кодексу України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації та затримали адвокатку, яку підозрюють у спробі підкупу начальника відділу одного з прикордонних загонів у Миколаївській області.

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