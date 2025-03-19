На Миколаївщині адвокатку підозрюють у спробі підкупу прикордонника, фото: СБУ

Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації та затримали адвокатку, яку підозрюють у спробі підкупу начальника відділу одного з прикордонних загонів у Миколаївській області.

Як повідомили у Службі безпеки України, жінка пропонувала хабар у 3 тисячі доларів, щоб допомогти військовозобовʼязаному незаконно перетнути кордон.

Правоохоронці задокументували її дії та затримали «на гарячому» під час передачі частини суми.

Жінці повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або надання хабаря службовій особі). Суд призначив їй тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Розслідування триває, жінці загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, помічника юриста з Миколаєва також підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, він обіцяв чоловікам оформити документи з діагнозом невиліковної хвороби.